〔加拿大股市〕收在近一个月最高,4月收低0.8%

路透多伦多4月30日电---加拿大股市主要股指周一收在近一个月最高水准,因美国天然气价格上涨提振能源股,抵消了美国和欧洲公布疲弱数据,加重全球经济成长忧虑后原材料股的跌势.
能源股摆脱油价下滑的影响,收高1.5%,因美国周一公布数据显示2月天然气生产从1月的纪录高位小幅下滑,令市场预期供应过剩的天然气市场可能最终会收紧,扶助推高处于历史低位的天然气价格.
Canadian Natural Resources (CNQ.TO)收高3%,Enbridge (ENB.TO)大涨2.2%,加拿大最大天然气生产商Encana Corp (ECA.TO)收高2.5%.
加拿大最大的油气生产商Suncor Energy (SU.TO)周一收盘后将公布业绩,该股收高3.1%,报32.63加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高54.94点,或0.45%,报12,292.69点,为4月3日以来最高收位,且为连升四个交易日.
但大盘指数仍连跌两个月,4月跌0.8%.
今日,10大类股中有七种收高,权重的原材料股跌0.25%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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