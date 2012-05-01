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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 22:10 BJT

〔表格〕美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%--商务部

路透5月1日电---美国商务部周二公布,美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%,2月修正后为下跌1.4%,前值为下跌1.1%.

以下为经季节调整后的数据:

(变动百分比): 3月 2月 12年3月/11年3月

整体支出 0.1 -1.4 6.0

民间支出 0.7 -1.9 11.5

公共支出 -1.1 -0.3 -3.2

年率(单位为10亿美元):

3月 2月 11年3月

整体支出 808.1 807.3 762.6

民间支出 531.9 528.1 477.2

公共支出 276.2 279.1 285.4

前次公布的变动(%):

2月 1月

整体支出 -1.1 -0.8

民间支出 -0.8 -1.3

公共支出 -1.7 0.1 (完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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