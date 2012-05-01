〔表格〕美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%--商务部

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---美国商务部周二公布,美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%,2月修正后为下跌1.4%,前值为下跌1.1%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 3月 2月 12年3月/11年3月
整体支出 0.1 -1.4 6.0
民间支出 0.7 -1.9 11.5
公共支出 -1.1 -0.3 -3.2
年率(单位为10亿美元):
3月 2月 11年3月
整体支出 808.1 807.3 762.6
民间支出 531.9 528.1 477.2
公共支出 276.2 279.1 285.4
前次公布的变动(%):
2月 1月
整体支出 -1.1 -0.8
民间支出 -0.8 -1.3
公共支出 -1.7 0.1 (完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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