〔表格〕韩国4月出口较上年同期减少4.7%,降幅超预期

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透首尔5月1日电---韩国知识经济部周二公布的数据显示:
* 韩国4月贸易顺差初值为21.5亿美元,3月修正后为顺差25亿美元
* 韩国4月进口较上年同期下降0.2%(路透调查预估为增长1.4%)
* 韩国4月出口较上年同期减少4.7%(路透调查预估为减少1.5%)
以下为数据细节:
4月 *3月
贸易收支(10亿美元) +2.2 +2.5
出口(10亿美元) 46.3 47.4
(同比增长%) -4.7 -1.4
进口(10亿美元) 44.1 44.9
(同比增长%) -0.2 -1.4
* 修正值.
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--编译 肖群英;审校 张若琪
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。