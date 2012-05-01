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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 08:12 BJT

〔表格〕韩国4月出口较上年同期减少4.7%,降幅超预期

路透首尔5月1日电---韩国知识经济部周二公布的数据显示:

* 韩国4月贸易顺差初值为21.5亿美元,3月修正后为顺差25亿美元

* 韩国4月进口较上年同期下降0.2%(路透调查预估为增长1.4%)

* 韩国4月出口较上年同期减少4.7%(路透调查预估为减少1.5%)

以下为数据细节:

4月 *3月

贸易收支(10亿美元) +2.2 +2.5

出口(10亿美元) 46.3 47.4

(同比增长%) -4.7 -1.4

进口(10亿美元) 44.1 44.9

(同比增长%) -0.2 -1.4

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 肖群英;审校 张若琪

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