〔金砖国家〕4月30日股汇市收盘纵览

路透5月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月30日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.64%,报1,026.02点.

中国股市和汇市适逢公共假日休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市:收涨,中资银行股在公布季度获利增长后的涨势提振大盘.恒生指数.HSI收涨1.70%至21,094.21点,创下3月19日以来最高收位,4月累计上涨2.62%;恒生国企指数.HSCE收高1.61%至11,081点,本月上涨4.1%.[.HKCN]

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印度股市:主要股指升至约一周半的高位,受软件服务出口商涨势带动,因这类股票在近期下跌,以及冀望重要市场美国出台更多的宽松货币政策,令其估值更具吸引力.指标BSE指数.BSESN收涨0.76%,至17,318.81点,为4月20日以来最高收盘水准.[.BO][ID:nL4E8FU6NZ]

印度汇市:印度卢比周一跌至近一周低位,受石油进口商的旺盛美元买需打压,且追随欧元跌势.印度卢比兑美元INR=D2跌至52.73/74,周五收报52.54/55.[INR/][ID:nL4E8FU7L8]

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俄罗斯股市和汇市因假期休市.

摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微升0.02%,至845.90点.

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巴西股市:拉丁美洲股市周一略微下滑,以连续第二个月跌幅作收,因迹象显示美国经济疲弱,且西班牙陷入衰退加剧了市场对全球经济低迷的忧虑.但巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.21%,至61,820.26点,得益于国家控制的石油生产商Petrobras(PETR4.SA)劲扬1.72%.Bovespa指数4月下跌4.17%,为连续第二个月收低.[ID:nL1E8FUEOZ]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元走软,因美国和欧洲的经济成长惹人担忧,以及担心美国-中国政治与贸易谈判可能脱轨.巴西雷亚尔兑美元BRBY领跌,下挫1.1%至1.9064,为32个月来最低收盘水准,且录得约两周的最大单日跌幅.[ID:nL1E8FUDC2]

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南非股市:在4月的最后一个交易日上涨,得益于金融股和多元化矿商African Rainbow Minerals(ARIJ.J)等资源类股走强.约翰尼斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.39%至30,364.59点.综合指数.JALSH收涨0.43%至34,399.04点.[.J] [ID:nL5E8FUCTJ]

南非汇市:南非兰特兑美元周一盘中触及近四周高位,但尾盘抹去涨幅略微收低,市场交投淡静,此前公布数据显示,南非今年第一季录得巨额贸易逆差.南非兰特兑美元ZAR=D3稍早一度升至7.7190,为4月3日以来最高;1536GMT时回落至7.7592,较上日收盘水准7.7401下滑0.24%.[ZAR/][ID:nL5E8FUCJV]