澳新经济指标预测--5月1日-5月8日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------4月30日当周----------------------------------
4月30日(一)
2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第一季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
2245 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第一季 +0.5% 持平
雇佣职位(较前季) +0.2% +0.5%
受薪工时(较前季) +0.40% +0.60%
5月1日(二)
0130 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 49.5
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -0.5% -1.0%
0430 澳洲央行利率决定 4.00% 4.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.3% 6.3%
就业人数(较前季) +0.3% +0.1%
就业参与率 68.3% 68.2%
5月2日(三)
暂无重要数据
5月3日(四)
暂无重要数据
5月4日(五)
0130 澳洲央行季度政策声明
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月7日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%
(较前季) 第一季 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0930 澳洲联邦政府预算
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
--编译 郑茵;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。