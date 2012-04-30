〔加拿大经济〕2月GDP较前月萎缩0.2%,打压央行升息憧憬(更新版)

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
(新增细节)
* 经济萎缩0.2%,令市场失望
* 一系列短期因素拖累GDP下滑
* 数据将打压升息憧憬
路透渥太华4月30日电---加拿大2月经济意外萎缩,令市场感到失望,亦给加拿大央行或将在短期内升息的议论泼了冷水.
加拿大统计局公布,2月国内生产总值(GDP)较1月萎缩0.2%,这让原预计GDP上升0.2%的分析师颇为意外.
统计局指出,影响数据的因素包括采矿业和其他商品生产行业的暂时关闭.2月GDP较上年同期增长1.6%,为2010年1月录得1.2%增幅以来的最弱水准.
分析师称,数据将令加拿大央行深思.央行最近曾警告称,可能有必要以升息来因应经济复苏和通胀压力上升.
"2月的加拿大经济令人非常失望...虽然很多疲弱迹象似乎只是暂时性的,但说明潜在经济增长乏力,"BMO Capital Markets副首席经济师Douglas Porter称.
"此次产出回落,反驳了加拿大央行中部分立场最为强硬的观点,加元也会丧失一定动能."
Porter表示,现在看来,第一季经济成长能达到2%就已经谢天谢地了,就更别说加拿大央行的预估目标2.5%了.
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)