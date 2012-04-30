〔加拿大经济〕2月GDP较前月萎缩0.2%,打压央行升息憧憬(更新版)

(新增细节)

* 经济萎缩0.2%,令市场失望

* 一系列短期因素拖累GDP下滑

* 数据将打压升息憧憬

路透渥太华4月30日电---加拿大2月经济意外萎缩,令市场感到失望,亦给加拿大央行或将在短期内升息的议论泼了冷水.

加拿大统计局公布,2月国内生产总值(GDP)较1月萎缩0.2%,这让原预计GDP上升0.2%的分析师颇为意外.

统计局指出,影响数据的因素包括采矿业和其他商品生产行业的暂时关闭.2月GDP较上年同期增长1.6%,为2010年1月录得1.2%增幅以来的最弱水准.

分析师称,数据将令加拿大央行深思.央行最近曾警告称,可能有必要以升息来因应经济复苏和通胀压力上升.

"2月的加拿大经济令人非常失望...虽然很多疲弱迹象似乎只是暂时性的,但说明潜在经济增长乏力,"BMO Capital Markets副首席经济师Douglas Porter称.

"此次产出回落,反驳了加拿大央行中部分立场最为强硬的观点,加元也会丧失一定动能."

Porter表示,现在看来,第一季经济成长能达到2%就已经谢天谢地了,就更别说加拿大央行的预估目标2.5%了.