〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌,4月录得12月以来最差单月表现(更新版)

(新增文末汇率表格)
* 欧元兑美元下跌,兑日圆触及两周低点
* 欧元兑美元隐含波动率接近四年低点
* 美国经济成长令人失望,使美元承压
* 美元兑日圆触及逾两个月低点
路透纽约4月30日电---欧元兑美元周一下跌,单月表现为12月以来最糟,因数据显示西班牙经济重陷衰退且有迹象显示美国经济动能减弱.
法国和希腊大选以及欧洲央行本周会议召开,可能会进一步压制人气,在此之前投资者同样对买入欧元保持谨慎.
"今日主题是风险厌恶,欧元区经济前景看似惨淡,"Scotia Capital首席汇率策略师Camilla Sutton说.
"美国经济数据全面恶化,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策打开大门."
美国个人支出和中西部企业活动数据巩固了美国经济正丧失动能之观点.
近期美国数据疲弱,特别是周五弱于预期的第一季GDP数据,增加了美联储将购买更多公债的预期.美联储推出新一轮量化宽松政策将不利美元,因等同印钞.
纽约尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.3242美元,从周五触及的约一个月高位1.3270美元回落.
本月,欧元跌0.8%,为12月来表现最差的一个月.不过自1月20日以来,欧元没有收在1.30美元以下或收在1.35美元上方.
周一欧元/美元隐含波动率触及9.4%,为2008年8月来最低,反映欧元/美元在狭窄的交投区间.
"许多货币的波动性都处于四年低点,"美银美林外汇量化及期权研究部主管John Hopkinson说.
"这反映了美元几个月来陷入交投区间的事实."
市场惴惴不安,等待周末法国总统选举第二轮投票及希腊议会选举.与此同时,数据显示西班牙经济滑入衰退,加重了对严苛撙节举措正妨碍经济成长的忧虑.
日圆是日内升幅最大的货币之一,因投资人在全球经济忧虑下寻求在日圆避险.
欧元兑日圆EURJPY=低见105.43日圆的两周低位,最新跌0.7%,至105.64日圆.
美元兑日圆JPY=也触及79.710日圆的逾两个月低位.本月,美元兑日圆跌3.6%,为2011年7月来最差的月度表现.
澳元兑美元AUD=是G10货币表现最差的货币之一,下滑0.5%,至1.0418美元,因市场人士等待周二澳洲央行政策会议.
市场普遍预期澳洲央行将减息,焦点放在减息的幅度,一些预期将降息25个基点,其他的预期将降息50个基点.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
------------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.3240 1.3252 -0.09 +2.28 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.78 80.24 -0.57 +3.69 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 105.62 106.36 -0.70 +6.09 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9071 0.9062 +0.10 -3.25 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6231 1.6265 -0.21 +4.48 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9870 0.9803 +0.68 -3.17 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0423 1.0468 -0.43 +1.94 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2011 +0.02 -1.08 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8156 0.8145 +0.14 -2.08 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8175 0.8221 -0.56 +5.02 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7210 5.7212 -0.00 -4.28 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5749 7.5840 -0.12 -2.11 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7203 6.7115 +0.13 -2.43 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9010 8.8999 +0.01 -0.14 8.9135
------------------------------------------------------------------
附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=