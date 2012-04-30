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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 58.51 -0.71 -1.20 2730227

搜狐 (SOHU.O) 51.57 -4.19 -7.51 2445881

网易 (NTES.O) 60.32 +0.32 +0.53 616964

百度 (BIDU.O) 132.70 -1.74 -1.29 3088199

亚信科技 ASIA.O 12.60 +0.71 +5.97 424899

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.58 -0.57 -3.53 3881744

联电 (UMC.N) 2.68 +0.00 +0.00 1415456

日月光 (ASX.N) 5.07 +0.07 +1.40 217782

矽品精密 (SPIL.O) 5.83 -0.02 -0.34 1050323

和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 -0.07 -5.42 186644

友达 (AUO.N) 4.49 -0.03 -0.66 258950

中华电信 (CHT.N) 30.98 +0.08 +0.26 75053

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.13 +0.32 +0.68 1036628

香港

中国移动 (CHL.N) 55.34 +0.82 +1.50 306883

中国联通 (CHU.N) 17.38 -0.37 -2.08 549221

中国电信 (CHA.N) 53.52 -0.12 -0.22 19233

中芯国际 (SMI.N) 2.43 -0.04 -1.62 51187

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 +0.00 +0.00 5714

(完)

--整理 张涛

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