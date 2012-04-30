〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,料全周走势迟滞

路透4月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下跌,终结此前连续13个交易日的涨势,因较小型船只运费略微下滑.

波罗的海乾散货运价指数微降1点或0.09%,至1,155点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

分析师曾预料,本周初开局迟滞,因中国适逢劳动节假期休市.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.75%,日均获利下滑103美元,至13,774美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.2%,至1,496点.

轻便型船舶日均获利升至8,967美元,而超轻便型船舶费率跌至11,510美元.

"我们预料,未来几个月(海岬型船)活动和费率将缓慢上升,得益于中国在近几月降低铁矿石库存后返回市场,"RS Platou market分析师在研究报告中称.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)