〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,料全周走势迟滞

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下跌,终结此前连续13个交易日的涨势,因较小型船只运费略微下滑.
波罗的海乾散货运价指数微降1点或0.09%,至1,155点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
分析师曾预料,本周初开局迟滞,因中国适逢劳动节假期休市.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.75%,日均获利下滑103美元,至13,774美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.2%,至1,496点.
轻便型船舶日均获利升至8,967美元,而超轻便型船舶费率跌至11,510美元.
"我们预料,未来几个月(海岬型船)活动和费率将缓慢上升,得益于中国在近几月降低铁矿石库存后返回市场,"RS Platou market分析师在研究报告中称.
今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。