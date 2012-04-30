全球外汇市场5月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第一季房价指数

0430 - 澳洲央行利率决定

0828 - 英国4月MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)

1145 - 美国ICSC/高盛4月28日当周连锁店销售

1255 - 美国Redbook 4月28日当周连锁店销售

1330 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说

1330 - 美国住房和城市发展部长杜诺文参加彭博经济峰会关于"楼市危机:政策作用,抵押贷款及市场机遇"的讨论

1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数

1400 - 美国3月建筑支出

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行4月服务业指数

1430 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)现场采访

1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,主题为"美国概览:经济复苏是否可持续?"

1530 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加彭博经济峰会的讨论

1630 - 亚特兰大联储总裁洛克哈特就美国经济与货币政策发表演讲,芝加哥联储总裁埃文斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会

1800 - 美国副财长沃林参加彭博经济峰会的小组会,主题为"金融危机的遗留问题以及如何防范危机重演"

1900 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演讲

-- - 美国4月汽车销售

2145 - 新西兰第一季家庭劳动力调查

2350 - 日本4月货币基础

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]