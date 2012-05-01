修正:《美国个股焦点》微软将向邦诺的新部门投资,瞄准平板市场契机

(更正:正文第五段应为"这家美国图书连锁业者的近700家书店",而非"美国图书连锁业近700家书店")

* 微软将投资于邦诺新设立的数码与大学部门

* 根据微软投资额,新业务估值为17亿美元

* 微软将拥有邦诺新设子公司17.6%的股权

* 邦诺股价收高52%,微软股价持平

路透纽约/西雅图4月30日电---微软(MSFT.O)将在未来五年向邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)的Nook电子书和大学部门投资6.05亿美元,以此投入高速增长的电子书市场.微软志在打破亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)对急剧成长的平板电脑市场的统治.

六个月之后,世界最大软件制造商微软计划推出支持触控功能的Windows 8操作系统.把Nook应用置于Windows平板电脑之中,将令其可与苹果iPad和亚马逊Kindle Fire一争高下.

这笔交易也将使得微软直接介入电子出版业,此时正值可下载大学教科书市场开始起飞和出版业向电子发行方式转变之际.

"这是很好的战略性交易,"基金公司McAdams Wright Ragen的分析师Sid Parakh表示,"这让微软涉足电子书行业,介入到一个蓬勃发展且该公司基本上置身事外的市场当中.从电子书角度来看,这也让Windows 8成为更加引入注目的平台."

而邦诺则将因此得到急需的资本注入,以及进军美国以外电子书市场的渠道.邦诺拥有新成立部门的多数股权,并负责其运营.同时,新部门还将保持与这家美国图书连锁业者的近700家书店的关系.

邦诺股价在早盘交易中一度大涨90%,之后回落,最终收高52%,报20.75美元.微软小幅收涨0.1%,收在32.015美元.微软股价曾在近期触及四年高位.

微软初步投资额为3亿美元,将拥有上述新成立的邦诺子公司17.6%的股权.由此计算,这家子公司估值为17亿美元.微软承诺未来五年将再投资3.05亿美元.

该交易最初仅占微软所持现金量的0.5%,因此从财务角度看规模很小.但是对两家企业来说,具有重要的战略意义.

全球个人电脑安装微软Windows软件系统的比例仍高逾90%,但这家公司在移动通信领域表现落后,因为人们越来越多地使用搭载苹果系统或谷歌(GOOG.O)Android软件的智能手机.微软亦难以在互联网商务方面有令人印象深刻的表现,这一领域由亚马逊、或苹果与谷歌的在线应用软件商店所统治.

"该交易把微软技术和工程师引入Nook业务--将利用这些技术和人才使Nook变得更好,"Fordham University商学院的图书行业专家Albert Greco称."这给微软现成的平板电脑,而诺邦的Nook平台则可以通过Windows 8触及全球市场."

诺邦执行长William Lynch对路透表示,这笔投资将主要用于在全球推出Nook的电子书店和为Windows平台开发新的阅读软件.

**微软支持ANDROID**

根据周一早公布的协议,微软将得到诺邦新部门17.6%的股份,该部门是通过合并诺邦的大学教科书和Nook业务而成立的.这些领域上季营收略高于10亿美元,约占诺邦总营收的40%.

微软将获得新部门营收的比例未指明.微软前五年每年将支付2,500万美元,用于支撑开发成本和获得内容.在Windows 8推出后的前三年,微软每年预付6,000万美元,实际上是保证诺邦至少能获得如此规模的营收.

这意味着微软总支出至少为6.05亿美元.

协议中还包括,微软撤销对搭载谷歌Android系统的诺邦Nook的专利诉讼,并将获得这些专利的版费.未来Nook机型有可能使用Windows操作系统,不过高管不愿对此置评.

邦诺的Nook颇受消费者欢迎,面市之后两年半里占据美国电子书市场约27%的份额,亚马逊和苹果分别占据60%和10%.但事实证明,要挑战亚马逊Kindle,代价可谓不菲.

"这让他们得到资金更雄厚实力更强的合作伙伴,以及更广泛的市场."Morningstar分析师Peter Wahlstrom称,"过去两年里,他们已经陷入困境."

邦诺去年暂停派息,以投入更多现金开发Nook.

然而在1月,邦诺调降了营收和获利预估,因遭遇亚马逊激进定价策略的压力.

**Nook拟走向全球市场**

邦诺已投入了数千万美元开发Nook,首款于2009年面市,在Kindle推出两年之后.

该公司的电子书阅读器、平板电脑和电子书销售抵消了其图书销售的下滑.邦诺旗下实体书店的同店图书销售已再度小幅增长,主因去年Borders Group的破产.

但Nook仍只在美国销售.邦诺去年曾表示,希望为其数位业务开拓新的市场.Lynch对路透表示,有望"很快"达成协议来通过海外零售商出售Nook.

邦诺1月表示,公司或会剥离数位业务,其中就包括Nook.邦诺指称投资者并未对公司这块业务的增长表现出足够的信任.

邦诺周一并未透露是否会把新部门上市.

邦诺2010年曾寻求出售公司,但只在去年5月吸引到Liberty Media LMCA.O一家公司报价,其出价为每股17美元,共计10亿美元.Liberty Media看重的是Nook的增长.

Liberty最终决定向邦诺投资2.04亿美元,而非收购它.Liberty目前拥有的优先股可转换为16.6%的邦诺股份,行权价为17美元.(完)