〔货币市场〕西班牙评级调降未对美国货币市场产生直接影响

路透纽约/伦敦4月30日电---摩根大通证券短期固定收益分析师Alexander Roever周一表示,上周标准普尔调降西班牙评级一事对美国货币市场没有什么直接的影响,不过若出现进一步调降,可能迫使投资者抛售西班牙债券.

继上周将西班牙债信评级调降两个级距后,标准普尔周一又下调了11家西班牙银行的评级,并警告还有五家银行的评级也可能被降.

Roever表示,西班牙主权债务被降级料不会对美国货币市场产生什么直接影响,因"大型西班牙银行业者将近一年来在美国货币市场上都不甚活跃".

不过他警告称,若出现进一步的调降评级,可能损害西班牙发行债券的能力,并对全球市场产生影响.

"若评级被进一步调降,导致西班牙丧失投资级评级,将对市场产生重大影响,因西班牙债券将被排除在某些债券指数之外,被动型资产管理人因而将不得不抛售."Roever说.

欧洲央行周一公布的数据显示,3月西班牙银行业继续增持政府公债,银行业与负债累累的政府之间关系更为紧密,令人产生这样的疑问:在欧洲央行提供的低成本融资用尽后,将会由谁来支撑政府?

西班牙银行业3月持有的主权债券总额增长将近180亿欧元,至2,600亿以上.自从金融机构在11月底开始利用欧洲央行提供的低成本资金买入主权债务以来,其持有的主权债务共计增加约850亿欧元.欧洲央行两次进行长期再融资操作(LTRO),提供三年期流动性.

如果西班牙银行业在4月继续呈现净买入公债,则表明国际投资者抛售的速度加快.

"海外债券持有人大规模出逃后,留下的空白由国内银行业来填补,这就是为什么LTRO影响消失得这么快的原因,"Rabobank资深固定收益分析师Richard McGuire说.(完)