〔企业并购〕美国Energy Transfer Partners拟53.5亿美元收购Sunoco

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 每股收购价为50.13美元
* 该出价较Sunoco周五收盘溢价22.5%
* ETP称,该交易料将很快增加可分配现金流
路透4月30日电---天然气输送管道运营商Energy Transfer Partners LP(ETP.N)表示,将以53.5亿美元股票加现金收购Sunoco(SUN.N).在天然气价格持续疲弱之际,该公司期望借此进军获利更丰厚的原油运输业务.
该交易是一连串管道并购案的最新案例.页岩油气田开发,以及业主有限合伙制企业(Master Limited Partnerships;MLP)架构给管道业带来大量税收减免,激励了管道企业并购案.
Energy Transfer Partners的出价较Sunoco周五收盘价高出22.5%,令其相信可在不引发竞购战的情况下顺利完成交易.该公司收购Southern Union遭遇竞购战,此番争斗于上月结束.
"我觉得,我们的价码体现了该公司的全部价值,"Energy Transfer Partners执行长Kelcy Warren说,他是在电话会议中被问及是否可能涌现出价更高的竞标者时做此番表示的.
本次收购完成后,Energy Transfer Partners将控制Sunoco在业主有限合伙制企业Sunoco Logistics Partners(SXL.N)权益的控制权,及其他合伙事业的32.4%权益.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。