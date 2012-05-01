〔企业并购〕美国Energy Transfer Partners拟53.5亿美元收购Sunoco

* 每股收购价为50.13美元

* 该出价较Sunoco周五收盘溢价22.5%

* ETP称,该交易料将很快增加可分配现金流

路透4月30日电---天然气输送管道运营商Energy Transfer Partners LP(ETP.N)表示,将以53.5亿美元股票加现金收购Sunoco(SUN.N).在天然气价格持续疲弱之际,该公司期望借此进军获利更丰厚的原油运输业务.

该交易是一连串管道并购案的最新案例.页岩油气田开发,以及业主有限合伙制企业(Master Limited Partnerships;MLP)架构给管道业带来大量税收减免,激励了管道企业并购案.

Energy Transfer Partners的出价较Sunoco周五收盘价高出22.5%,令其相信可在不引发竞购战的情况下顺利完成交易.该公司收购Southern Union遭遇竞购战,此番争斗于上月结束.

"我觉得,我们的价码体现了该公司的全部价值,"Energy Transfer Partners执行长Kelcy Warren说,他是在电话会议中被问及是否可能涌现出价更高的竞标者时做此番表示的.

本次收购完成后,Energy Transfer Partners将控制Sunoco在业主有限合伙制企业Sunoco Logistics Partners(SXL.N)权益的控制权,及其他合伙事业的32.4%权益.