修正:〔全球能源〕三井物产和三菱商事拟以20亿美元购买澳洲液化天然气股权

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(修改标头以更切合内文要旨)
路透悉尼5月1日电---日本三井物产(8031.T)和三菱商事(8058.T)已同意联合以20亿美元从Woodside Petroleum(WPL.AX)手中购入澳洲一个液化天然气(LNG)项目14.7%的股权,并每年从该项目购买150万吨天然气.
这两家公司也通过一家名叫日本澳洲LNG(Japan Australia LNG)的公司,从日本银行业者获得融资以支持Browse项目.分析师预计,该项目成本将达到300亿澳元(约合310亿美元)左右.
Woodside已接受邀约,表示对此项目的持股将从46%降至31.3%.该公司仍将是此项目的运营商.
该项目的其他股东包括必和必拓(BHP.AX)、BP (BP.L)、雪佛龙(CVX.N)和壳牌石油SHEL.L.这些股东在股份出售上拥有优先购买权.
上个月,澳洲给予Browse项目合伙人更多时间以达成最终投资决定.同时澳洲采取各种努力来结束和平息环保人士和土地所有者的反对活动.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。