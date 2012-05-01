修正:〔全球能源〕三井物产和三菱商事拟以20亿美元购买澳洲液化天然气股权

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路透悉尼5月1日电---日本三井物产(8031.T)和三菱商事(8058.T)已同意联合以20亿美元从Woodside Petroleum(WPL.AX)手中购入澳洲一个液化天然气(LNG)项目14.7%的股权,并每年从该项目购买150万吨天然气.

这两家公司也通过一家名叫日本澳洲LNG(Japan Australia LNG)的公司,从日本银行业者获得融资以支持Browse项目.分析师预计,该项目成本将达到300亿澳元(约合310亿美元)左右.

Woodside已接受邀约,表示对此项目的持股将从46%降至31.3%.该公司仍将是此项目的运营商.

该项目的其他股东包括必和必拓(BHP.AX)、BP (BP.L)、雪佛龙(CVX.N)和壳牌石油SHEL.L.这些股东在股份出售上拥有优先购买权.

上个月,澳洲给予Browse项目合伙人更多时间以达成最终投资决定.同时澳洲采取各种努力来结束和平息环保人士和土地所有者的反对活动.(完)