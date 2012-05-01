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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 08:19 BJT

〔美国FED〕达拉斯联储总裁费希尔称,现在还不宜退出零利率政策

路透洛杉矶4月30日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,美联储不应再放宽政策,但现在还不是开始提高利率的时候.费希尔以其对通胀的强硬观点而闻名.

"我认为我们还没有做好退出的准备,"费希尔对路透说."我们还得观察今年的进展."

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