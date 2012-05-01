版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 08:19 BJT

〔日本股市〕开盘下跌,因日圆走强打压出口类股

路透东京5月1日电---日股日经指数.N225周二开盘下跌0.5%至9,471.66点,因日圆走强打压出口类股,美国市场下跌,且西班牙经济陷入衰退.

东证股价指数.TOPX跌0.3%至801.76点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐