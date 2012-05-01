《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月1日(二)

悉尼--澳洲央行举行理事会会议并宣布会议结果(0430).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至5月2日).

多伦多--加拿大央行总裁卡尼在多伦多加拿大人俱乐部发表演讲(1705).

加州比佛利山庄--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,小组会主题为"美国概览:经济复苏是否可长可久?"(1500).

加州比佛利山庄--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关美国经济与货币政策的演讲,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,小组会主题为货币政策在相互关联世界中的局限.(1630).

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储及该储备银行举办的"印地安地区蓬勃发展的经济:全国峰会"发表开幕演说(1330).

华盛顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加彭博经济峰会的讨论,主题为"来自里奇蒙联邦储备银行的发言"(1530).

圣地亚哥--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在注册金融分析师(CFA)全体会员组织发表有关美国经济前景的演讲(1900).

波多黎各圣胡安--纽约联邦储备银行第一副总裁康明(Christine M. Cumming)出席2011年波多黎各理财意识电视大赛获胜者颁奖仪式(2000).

5月2日(三)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月18日执委会的货币政策会议记录.(0730)

维吉尼亚州诺福克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在汉普顿罗德斯经济会议(Hampton Roads Economic Conference)的经济俱乐部发表演讲,主题为"经济前景,2012年5月".该会议是由老道明大学(Old Dominion University)企业及公共行政学院赞助主办.(1630)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在外交关系协会(Council on Foreign Relations)发表演讲(1200).

华盛顿--美国财政部将公布季度债务再融资细节(1300).美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)和联邦财政副助理部长Matthew Rutherford将发言(1400).

华盛顿--世界银行行长佐利克将在InterAction年会上讲话(1630).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在该行主办的会议上致欢迎辞.该会议主题为"搜寻重塑经济稳定性和成长的战略".(2230)

5月3日(四)

西班牙巴塞隆纳--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后公布利率决定(1145)并举行记者会(1230).

北京--美中战略与经济对话.(至5月4日).

法兰克福--德国央行执委Andreas Dombret在ILF会议"危机管理指导方针--欧洲的太大不能倒解决方案"中发表演讲,主题为"太大不能倒--从20国集团(G20)到金融稳定委员会到欧盟指导方针".(0730)

圣塔芭芭拉--加州圣塔芭芭拉大学2012年经济预估计画中,有多位美联储官员发表演说,包括亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特(1700)就经济和货币政策发表讲话.费城联邦储备银行总裁普洛瑟(1730)旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(1500)将就经济前景演讲.

5月4日(五)

北京--美中战略与经济对话.(最后一日)

悉尼--澳洲央行(RBA)发表货币政策声明(0030).

加州丹纳角--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州银行家协会第121届年会上发表演讲(1525).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将参加该行主办的"搜寻重塑经济稳定性和成长的战略"会议的小组讨论(1530).

5月6日(日)

东京--日本央行公布4月9-10日货币政策会议的会议纪录.(2350)

5月7日(一)

温哥华--加拿大央行副总裁John Murray为温哥华抵押贷款经纪商协会发表演说.(2115)

北卡罗来纳州GREENSBORO--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔将在一商业和社区领导人组织讲话,主题为"技术、失业和劳动力发展".

5月8日(二)

赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen将在一新闻发布会上,就该国金融稳定性讲话(0700).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯会议与游客管理局、达拉斯地区商会和达拉斯商业期刊资助的"Growth DFW"上讲话(1645).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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