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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 08:32 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳在105美元附近,市场等待中国PMI数据

路透新加坡5月1日电---美国原油期货周二在亚洲市场持稳在105美元附近,因市场在等待中国数据的出炉,以寻找其制造业活动的反弹迹象.中国制造业活动回升或会提振该国对能源的需求.

近月合约录得七个交易日来首次下跌,此前数据显示西班牙经济两年来二度滑入衰退,且因为美国经济成长放缓.

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