〔中美关系〕美国企业对中国改革前景的乐观希望上升

路透华盛顿4月30日电---美国企业乐观认为,中国政府承诺进行经济改革,将带来该国金融体系的开放.中美两国将于本周稍晚展开高层会谈.

美国财政部长盖特纳和国务卿希拉里克林顿将赴北京参加年度会议.

"实际上双方政府高层都在推动此次访问,我认为这是他们正计划开展一些工作的迹象,"美中贸易全国委员会(USCBC)副会长Erin Ennis表示.

该委员会希望中国能降低投资壁垒和外资所有权限制等.该委员会代表陶氏化学、福特汽车和苹果等在中国做生意的约240家大型公司.

在过去几个月,中国政府已承诺会改善投资者的投资环境,承认银行业存在垄断,扩大了人民币汇率波动区间,并称利率市场化的时机已经成熟.

中国监管高层和总理温家宝对于改革的承诺,令美国企业憧憬,北京将开始解决他们的大量诉求,使他们更容易在中国投资和竞争.

Engage-China主席Rob Nichols称,"我们认为,这对中美两国来说是非常重要和积极的进展."该联盟由12个涵盖美国金融业各方面的有影响力的贸易和游说团体组成.

美国金融企业已察觉到北京对改革的承诺发生变化,他们希望盖特纳周四、周五在北京与中国高层会面时能够把握住时机.

为美国企业拓展机会并打造公平竞争的环境,以及开放中国金融业,成为盖特纳在第四次中美战略与经济对话中需要解决的主要议题.(完)