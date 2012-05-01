〔中美关系〕美国企业对中国改革前景的乐观希望上升

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透华盛顿4月30日电---美国企业乐观认为,中国政府承诺进行经济改革,将带来该国金融体系的开放.中美两国将于本周稍晚展开高层会谈.
美国财政部长盖特纳和国务卿希拉里克林顿将赴北京参加年度会议.
"实际上双方政府高层都在推动此次访问,我认为这是他们正计划开展一些工作的迹象,"美中贸易全国委员会(USCBC)副会长Erin Ennis表示.
该委员会希望中国能降低投资壁垒和外资所有权限制等.该委员会代表陶氏化学、福特汽车和苹果等在中国做生意的约240家大型公司.
在过去几个月,中国政府已承诺会改善投资者的投资环境,承认银行业存在垄断,扩大了人民币汇率波动区间,并称利率市场化的时机已经成熟.
中国监管高层和总理温家宝对于改革的承诺,令美国企业憧憬,北京将开始解决他们的大量诉求,使他们更容易在中国投资和竞争.
Engage-China主席Rob Nichols称,"我们认为,这对中美两国来说是非常重要和积极的进展."该联盟由12个涵盖美国金融业各方面的有影响力的贸易和游说团体组成.
美国金融企业已察觉到北京对改革的承诺发生变化,他们希望盖特纳周四、周五在北京与中国高层会面时能够把握住时机.
为美国企业拓展机会并打造公平竞争的环境,以及开放中国金融业,成为盖特纳在第四次中美战略与经济对话中需要解决的主要议题.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。