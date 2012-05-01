〔路透调查〕英国投资者降低股票配比,因全球忧虑重燃

路透伦敦4月30日电---一项路透调查显示,英国投资者4月削减对股市曝险,低风险的现金仓位则增加,因对欧元区债务危机和中国硬着陆的担忧重燃,促使投资者转向更安全的资产.

根据对英国15名投资经理调查,4月其投资组合中股票的平均比重下降逾1个百分点,从前月的54.9%降至53.5%.

现金比重从3月的5%上升至6.5%,债券比重从22.4%增至22.6%.

"主要风险仍为欧元区问题和中国GDP增速大幅放缓,增速低于7%则被金融市场视为硬着陆,"HFM Columbus Group的投资主管Robert Pemberton称.

受访者强调,未来几个月政治事件最可能对信心造成冲击.

一些人士警告称,面对中国等国家领导人换届这样的大事时,自满大意将使对信心的冲击更大.

其他人则表示,投资者又能切身感受到欧债危机的苗头,此前欧洲央行去年年末向银行系统注资的行动让很多人感觉危机已经过去.

"紧张情绪再次升温,因欧洲央行的激励作用减退,"Rothschild Wealth Management的投资主管Dirk Wiedmann称.

谨慎情绪至少暂时令今年风险偏好稳步升温势头暂停.

不过投资者继续着眼更长期,利用目前市场后退的机会买入便宜资产.

"短期内由于市场受疲软经济数据和政治因素影响,可能保持波动,"汇丰环球投资管理英国财富首席投资官Alec Letchfield称.

"但我们预计具有长远眼光的投资者将把股市疲软期当做购买良机."(完)