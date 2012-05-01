〔路透调查〕英国投资者降低股票配比,因全球忧虑重燃

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦4月30日电---一项路透调查显示,英国投资者4月削减对股市曝险,低风险的现金仓位则增加,因对欧元区债务危机和中国硬着陆的担忧重燃,促使投资者转向更安全的资产.
根据对英国15名投资经理调查,4月其投资组合中股票的平均比重下降逾1个百分点,从前月的54.9%降至53.5%.
现金比重从3月的5%上升至6.5%,债券比重从22.4%增至22.6%.
"主要风险仍为欧元区问题和中国GDP增速大幅放缓,增速低于7%则被金融市场视为硬着陆,"HFM Columbus Group的投资主管Robert Pemberton称.
受访者强调,未来几个月政治事件最可能对信心造成冲击.
一些人士警告称,面对中国等国家领导人换届这样的大事时,自满大意将使对信心的冲击更大.
其他人则表示,投资者又能切身感受到欧债危机的苗头,此前欧洲央行去年年末向银行系统注资的行动让很多人感觉危机已经过去.
"紧张情绪再次升温,因欧洲央行的激励作用减退,"Rothschild Wealth Management的投资主管Dirk Wiedmann称.
谨慎情绪至少暂时令今年风险偏好稳步升温势头暂停.
不过投资者继续着眼更长期,利用目前市场后退的机会买入便宜资产.
"短期内由于市场受疲软经济数据和政治因素影响,可能保持波动,"汇丰环球投资管理英国财富首席投资官Alec Letchfield称.
"但我们预计具有长远眼光的投资者将把股市疲软期当做购买良机."(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。