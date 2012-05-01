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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 08:54 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下滑,回吐上日部分涨幅

路透悉尼5月1日电---美国谷物期货周二在亚洲盘初下跌,回吐上日的部分涨幅,不过主要市场逢假日令交投淡静.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货SN2下跌0.23%,5月大豆期货SK2跌0.25%,在每蒲式耳15美元关口下方;周一上涨6-1/4美分,升至该关口上方.

CBOT 7月玉米期货CN2跌0.35%,尽管美国农业部种植数据强劲.5月玉米期货CK2跌0.34%,周一曾触及三周高位,而上周五大涨5%.

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