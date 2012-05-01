《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/1 1530 美国 52周和四周期国库券
5/1 英国 37.5亿英镑 票息4.50%、2019年到期的债券
5/2 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券
5/2 加拿大 26亿加元 2022年6月1日到期的10年期公债
5/3 法国 65-75亿欧元 (2017年10月25日到期的OAT债券,票息为4.25%;
2021年10月25日到期的OAT债券,票息为3.25%;
2022年4月25日到期的OAT债券,票息为3.00%;
2025年10月25日到期的OAT债券,票息为6.00%)
5/3 西班牙 15-25亿欧元 (票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
票息3.8%,2017年1月31日到期的Obligaciones公债;
票息5.5%,2017年7月30日到期的Obligaciones公债)
5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债
5/4 英国 标售国库券
5/7 1530 美国 13周和26周期国库券
5/8 0130 日本 10年期公债
5/8 1530 美国 四周期国库券
5/8 1700 美国 三年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。