《热点透视》印度贸易逆差不断膨胀,卢比看来易受冲击

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撰稿 Jeff Glekin 编译 许娜

路透孟买4月30日电---印度贸易逆差不断膨胀,意味着该国还需加紧努力.没有稳定的资本流入,本币将会大幅贬值.但若货币不稳,则又很难吸引外资.过去一年印度卢比兑美元累计下跌19%,令人担忧.

在过去十年的大多数时间里,为经常帐赤字融资并非难事.外国直接投资、证券投资及每年约600亿美元的汇款,加起来通常超过了贸易缺口的规模.印度外汇储备总计约3,000亿美元,相当于国内生产总值(GDP)的17%.

不过,印度年度贸易缺口已自1,040亿美元扩大至1,850亿美元.经常帐赤字相当于GDP的3.7%,为1980年国际货币基金组织(IMF)开始收集数据以来最高.能源价格高企是近期贸易收支恶化的主因,因石油进口占到了印度进口总额的三分之二.当然,倘若印度出口更加强劲,那么冲击不会这么大.

目前比以往更加需要海外投资者的支持,但印度政府的管理不善令这些投资者感到气馁.根据印度证券交易委员会(SEBI)网站数据,2012年头三个月,外资每月平均买进30亿美元印度债券和股票.而4月迄今他们卖超了4.03亿美元.

印度卢比下跌带来贸易逆差螺旋式上升的风险.进口价格上涨产生通胀影响,并给企业获利带来压力.政府为国内燃料提供补贴的成本增加,令3月止财年的财政赤字升至相当于GDP的5.9%.此外,卢比下跌还使背负美元借款的印度企业面临财务压力.

印度的外汇储备提供了缓冲作用.但是,倘若资本开始大幅流出,那么外汇储备将被迅速消耗.而且,如果投资者开始认为卢比是单边下跌,那么他们将竞相撤离.对卢比贬值的预测很可能会自我应验.瑞银上周曾预计卢比将再跌6%.(完)