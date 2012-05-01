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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 09:25 BJT

〔中国数据〕4月官方制造业PMI升至53.3,创逾一年最高

路透北京5月1日电---中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.

4月PMI显示工厂活动进一步扩张,但数值低于市场预估的53.6.

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