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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 09:31 BJT

〔韩国数据〕4月1-20日韩国对欧盟出口较上年同期下滑16.7%

路透首尔5月1日电---韩国官方数据周二显示,今年4月1-20日,韩国对欧盟(EU)出口较上年同期下滑16.7%,表明依赖出口的韩国经济仍面临诸多困难.

韩国知识经济部发表声明称,4月1-20日期间,韩国对中国出口较上年同期增长1.7%,对美国出口增加5.6%.

该机构周二稍早公布,韩国整个4月出口较上年同期减少4.7%.[ID:nSB1519724].出口下滑的原因是工作日较少,比较基数较高,以及造船商等重要行业的出货量疲软.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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