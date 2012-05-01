〔韩国数据〕4月1-20日韩国对欧盟出口较上年同期下滑16.7%

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透首尔5月1日电---韩国官方数据周二显示,今年4月1-20日,韩国对欧盟(EU)出口较上年同期下滑16.7%,表明依赖出口的韩国经济仍面临诸多困难.
韩国知识经济部发表声明称,4月1-20日期间,韩国对中国出口较上年同期增长1.7%,对美国出口增加5.6%.
该机构周二稍早公布,韩国整个4月出口较上年同期减少4.7%.[ID:nSB1519724].出口下滑的原因是工作日较少,比较基数较高,以及造船商等重要行业的出货量疲软.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。