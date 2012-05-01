外交人士称联合国拟扩大对朝鲜制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月30日电---多名外交人士周一称，朝鲜(北韩)4月13日发射火箭后，美日韩及欧洲一些国家已向联合国安理会朝鲜制裁委员会提交了“黑名单”，希望对这些企业或个人实施制裁。

本月早些时候，联合国安理会强烈谴责朝鲜发射火箭，呼吁扩大联合国制裁黑名单，并警告朝鲜，若其再次发射导弹或进行核试验，将面临严重后果。

联合国安理会一位要求匿名的外交人士告诉路透：“迄今为止，美国、欧盟一些国家、韩国和日本在明日午夜截止日期前已提交了新的制裁名单。”

暂不清楚联合国安理会若达成一致，哪些公司和个人将被列入“黑名单”。

中国对安理会两周前发表的“主席声明”表示支持。声明要求，联合国安理会朝鲜制裁委员会在15天内提交制裁新名单。

另一名外交人士称：“截止日期或推迟几天，以便给中国更多时间考虑制裁提议。”提交制裁新名单的截止日期为美国东部时间周二午夜（周三0400 GMT）。

“尽管中国不一定接受所有新增制裁的个人和机构，但（在扩大制裁范围上）看似不会对达成协议构成阻碍。”其他几名西方外交人士称，他们也认为，中国将同意联合国扩大对朝制裁范围。（完）