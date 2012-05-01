〔国际油市〕OPEC 4月原油产出触及2008年9月来最高--路透调查(更新版)

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路透伦敦4月30日电---周一公布的一项路透调查显示,伊朗原油产出虽降至二十年以来最低,但伊拉克和沙特石油产量增长帮助弥补了伊朗的供应缺口,石油输出国组织(OPEC)4月原油产量触及2008年以来的最高水准.

期盼已久的伊拉克石油出口能力扩张,以及全球最大石油出口国沙特的产量稳步攀升,冲抵了欧盟对伊朗原油禁运计划的影响.

对石油公司消息人士、OPEC官员及分析师的调查显示,OPEC 12个成员国4月原油日产量平均为3,175万桶,高于3月修正后的3,132万桶.

根据路透调查,OPEC 4月总产量创下2008年9月以来最高.

OPEC原油供应增加主要归功于伊拉克,因该国在海湾新设第二个航运通路提升了出口能力.伊拉克原油日产量超过300万桶,较上月增加23万桶.

调查显示,沙特原油供应4月小幅增加至每日1,000万桶.一些客户称,沙特已经向他们提供了额外原油.

根据行业消息人士,伊朗4月原油产出第二个月大幅下滑.

"伊朗遇上了难题--他们在储存原油,而不是进行出售,"英国谘询公司Oil Movements的Roy Mason说.

根据调查,4月伊朗原油日供给下降至315万桶.根据美国能源资料协会(EIA)的数据,此为1990年以来最低水平,当时伊朗的原油日产量为308.8万桶.(完)