〔全球汇市〕外汇动能交易策略可带来每年10%的丰厚回报--研究

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦4月30日电---一项新研究周一显示,若交易商愿意在更为动荡的新兴市场冒险开展较长期的投资,外汇市场的动能交易策略可带来每年高达10%的丰厚回报.
伦敦卡斯商学院(Cass Business School)分析了1976-2010年期间48种货币兑美元的表现,结果显示横断面策略(cross-sectional strategies)能产生最高的回报,即便在扣除高额交易成本后亦是如此.这类策略是投资者依据货币的历史表现而买入或卖出一篮子货币.
动能策略的基础为买进及卖出朝单一方向前进的货币.
最成功的动能投资组合偏向于新兴市场货币,新兴货币往往交易成本较高,且波动率较高,如巴西雷亚尔BRL=,南非兰特ZAR=或菲律宾披索PHP=.
外汇动能策略的联合撰稿人Lucio Sarno教授指出,这是因为剧烈波动货币的走势飘忽不定,使得潜在投机客难以对冲动能策略的风险,防止套利操作抹去回报.
研究报告称,新兴市场动能投资组合的一个主要风险在于,政府可能突然出台资本管控措施阻止外国投资者的资本回流.
研究报告并称,期望从动能策略获利的市场人士需要着眼长远,才能经受住外汇市场的过度震荡.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。