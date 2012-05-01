〔全球汇市〕外汇动能交易策略可带来每年10%的丰厚回报--研究

路透伦敦4月30日电---一项新研究周一显示,若交易商愿意在更为动荡的新兴市场冒险开展较长期的投资,外汇市场的动能交易策略可带来每年高达10%的丰厚回报.

伦敦卡斯商学院(Cass Business School)分析了1976-2010年期间48种货币兑美元的表现,结果显示横断面策略(cross-sectional strategies)能产生最高的回报,即便在扣除高额交易成本后亦是如此.这类策略是投资者依据货币的历史表现而买入或卖出一篮子货币.

动能策略的基础为买进及卖出朝单一方向前进的货币.

最成功的动能投资组合偏向于新兴市场货币,新兴货币往往交易成本较高,且波动率较高,如巴西雷亚尔BRL=,南非兰特ZAR=或菲律宾披索PHP=.

外汇动能策略的联合撰稿人Lucio Sarno教授指出,这是因为剧烈波动货币的走势飘忽不定,使得潜在投机客难以对冲动能策略的风险,防止套利操作抹去回报.

研究报告称,新兴市场动能投资组合的一个主要风险在于,政府可能突然出台资本管控措施阻止外国投资者的资本回流.

研究报告并称,期望从动能策略获利的市场人士需要着眼长远,才能经受住外汇市场的过度震荡.(完)