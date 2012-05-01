《热点透视》全球原油市场回归风平浪静,或许只是短期现象

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 洪曦

路透伦敦4月30日电---全球原油市场终于有所平静了.根据巴克莱资本,布兰特原油自2012年高位回落了5%,波动率也处于1995年以来的最低水准.不过,现在并不是放松的时刻.

价格下跌符合供给与需求理论.由于中国经济成长放缓和欧洲推行严苛的撙节措施,需求成长受到抑制,但供给仍然充沛.伊朗遭受的新金融制裁,使得该国原油日产量下降了30万桶.不过,利比亚和其他石油输出国组织(OPEC)成员国产量上升,抵消了这一情况.

然而,经济疲弱料会鼓励各国央行再度祭出宽松货币政策.以史为鉴,这些政策会推高大宗商品价格.当然,忧虑也会推高商品价格,而交易商现在有两件事情需要担心.

首先,伊朗产量的威胁尚未完全消失.或许仍有进行国际协商的机会,但是之前针对该国核计划的相关谈判都无果而终.随着美国和欧盟的制裁措施在7月正式生效,同时间中东国家也面临季节性国内能源需求增长的局面,那么市场上围绕原油供给的担忧情绪又将重新燃起.如果交易商判定西方国家在制裁执行上力度不会过大,那么又将有新的忧虑产生,即以色列空袭可能会扰乱整个地区.

第二,从较长期来看,供给也许不会一直保持充足状态.沙特上月曾表示,如果有需要,每天可额外增加250万桶原油产出.这一数目占全球原油需求量的2%,并且约等于伊朗原油出口数量.不过,沙特原油生产越多,交易商们就越担心很快会出现短缺现象,进而造成预期性价格走高.

眼下,原油的供给和需求紧密契合.然而当前也有充分理由担心异常情况或会很快发生.即使这种情况没有出现,担忧情绪本身也会推动市场.所以,近期全球原油市场的平静,可能只是一种暂时现象.(完)