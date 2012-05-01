澳洲经济指标总览--5月1日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 2月 +0.2% +0.3% 5月7日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 逆差9.71 5月8日
出口(较前月) -2% -8.9%
进口(较前月) -4% -0.9%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 3月 +44 -15.4 5月10日
--全职 +15.8 持平
--兼职 +28.2 -15.4
失业率 5.2% 5.2%
就业参与率 65.4% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% --
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5% (完)
--整理 艾茂林
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。