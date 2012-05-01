〔韩国经济〕4月出口下滑且通胀触及21个月低位,央行需要转变政策(更新版)

(新增细节)

* 4月出口降幅大于预期,过去四个月中有三个月下滑

* 消费者物价涨幅触及21个月低点,低于预期

* 央行在一段时间内料持观望立场--分析师

路透首尔5月1日电---韩国4月出口为过去四个月来第三度下滑,通胀率也触及21个月低点,韩国央行面临压力,需要向促增长的政策转变.

韩国知识经济部周二公布的数据初值显示,4月出口较上年同期下降4.7%,逊于路透调查的预估中值.[ID:nSB1519724]

韩国统计局公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.5%,增速为2010年7月以来最慢,亦低于路透调查的预估中值.[ID:nSB1519714]

分析师表示,这些疲弱的数据突出表明,韩国经济仍难以重新站稳,韩国央行也因此面临压力,需要进一步转变以打击通胀为重点的政策模式.

现代证券首席分析师Lee Sang-jae称,"虽然一次性因素令3月和4月通胀企稳,但通胀率似乎将降至比最初预期更低的水准."

Lee称,韩国央行虽然到目前为止沿用的措辞仍然是把政策重点放在降低通胀预期上,但或将在一段时间内采取观望立场,同时评估全球经济表现.

韩国金融市场周二适逢劳动节而休市.

韩国官方数据周二显示,今年4月1-20日,韩国对欧盟(EU)出口较上年同期下滑16.7%,表明依赖出口的韩国经济仍面临诸多困难.[ID:nSB1520082]

韩国央行将在5月10日进行政策评估,市场一致认为央行至少在今年剩下的时间内会按兵不动.(完)