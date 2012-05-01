美国再次将中俄列为打击盗版纪录最差国家之列

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月30日电---美国贸易代表办公室周一称，再次将俄罗斯和中国列为打击盗版纪录最差国家之列。

被列入“重点观察名单”的国家还有阿根廷、加拿大、印度、阿尔及利亚、智利、印度尼西亚、以色列、巴基斯坦、泰国、乌克兰和委内瑞拉。

美国贸易代表柯克（Ron Kirk）发表声明称：“今年的《特别301报告》意义空前重大，美国政府数据表明，知识产权密集型产业支撑美国4,000万份就业和多达60%的出口。”

加拿大连续第四年上榜，部分原因是没有改革其版权法。加拿大、墨西哥和美国均加入了《北美自由贸易协定》。

入选重点观察名单不会有面临制裁风险，目的是让相关政府难堪，促使其加大打击盗版和侵权力度，并修订升级其版权法。

据美国贸易团体国际知识产权联盟（International Intellectual Property Alliance），这是俄罗斯连续第16次上榜。

中国已有八年入选该名单，根据美国贸易法的306条款，中国受到特别监督。（完）