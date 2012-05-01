美国再次将中俄列为打击盗版纪录最差国家之列

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月30日电---美国贸易代表办公室周一称，再次将俄罗斯和中国列为打击盗版纪录最差国家之列。
被列入“重点观察名单”的国家还有阿根廷、加拿大、印度、阿尔及利亚、智利、印度尼西亚、以色列、巴基斯坦、泰国、乌克兰和委内瑞拉。
美国贸易代表柯克（Ron Kirk）发表声明称：“今年的《特别301报告》意义空前重大，美国政府数据表明，知识产权密集型产业支撑美国4,000万份就业和多达60%的出口。”
加拿大连续第四年上榜，部分原因是没有改革其版权法。加拿大、墨西哥和美国均加入了《北美自由贸易协定》。
入选重点观察名单不会有面临制裁风险，目的是让相关政府难堪，促使其加大打击盗版和侵权力度，并修订升级其版权法。
据美国贸易团体国际知识产权联盟（International Intellectual Property Alliance），这是俄罗斯连续第16次上榜。
中国已有八年入选该名单，根据美国贸易法的306条款，中国受到特别监督。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。