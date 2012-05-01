〔路透调查〕日债人气指数上升,但整体人气依然负面

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透东京5月1日电---周二公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气改善,但总体依然负面,尽管上周日本央行推出新的宽松举措.
日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的负25升至负3JGBBBI=.该指标是将看多的市场人士数量减去看空者的数量计算而成.
该调查询问受访者对本周及下周市场状况的看法,其中5月8日将有一次10年期公债标售.
预估中值显示,5月11日时10年期日债收益率(殖利率)料为0.900%,较上周五收盘水准0.885%高1.5个基点.
在政府压力不断加大的情况下,日本央行周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,240亿美元),超出市场预期.日本央行还表示将买入较长期公债,显示出拉动经济摆脱通缩的决心.[ID:nSB1516014]
该调查显示,有32.6%的受访者预计,尽管有日本央行的宽松举措,但日债收益率将上涨,该比例低于前次调查的43.8%.
有30.2%的受访者预计日债收益率将下跌,比例高于前次的18.8%.有37.2%的人预计收益率将横向整理,接近前次调查的比例.
"5月4日将公布美国非农就业报告,希腊将于5月6日举行大选,如果这些推升对于美国经济和欧债危机的担忧的话,日债收益率或进一步下跌.但5月8日有10年期公债标售,因此即便价格出现上涨,也可能会很快失去动能,"SMBC日兴证券的首席量化分析师Satoshi Yamada表示.
周二上午,10年期日债收益率下跌0.5个基点,创下一年半新低0.880%.
这项在线调查针对94名来自主要机构的日债市场参与者,调查时间从当地时间周五下午到周二上午8点.调查收到43份回应,回应率为45.7%.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。