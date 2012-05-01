〔路透调查〕日债人气指数上升,但整体人气依然负面

路透东京5月1日电---周二公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气改善,但总体依然负面,尽管上周日本央行推出新的宽松举措.

日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的负25升至负3JGBBBI=.该指标是将看多的市场人士数量减去看空者的数量计算而成.

该调查询问受访者对本周及下周市场状况的看法,其中5月8日将有一次10年期公债标售.

预估中值显示,5月11日时10年期日债收益率(殖利率)料为0.900%,较上周五收盘水准0.885%高1.5个基点.

在政府压力不断加大的情况下,日本央行周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,240亿美元),超出市场预期.日本央行还表示将买入较长期公债,显示出拉动经济摆脱通缩的决心.[ID:nSB1516014]

该调查显示,有32.6%的受访者预计,尽管有日本央行的宽松举措,但日债收益率将上涨,该比例低于前次调查的43.8%.

有30.2%的受访者预计日债收益率将下跌,比例高于前次的18.8%.有37.2%的人预计收益率将横向整理,接近前次调查的比例.

"5月4日将公布美国非农就业报告,希腊将于5月6日举行大选,如果这些推升对于美国经济和欧债危机的担忧的话,日债收益率或进一步下跌.但5月8日有10年期公债标售,因此即便价格出现上涨,也可能会很快失去动能,"SMBC日兴证券的首席量化分析师Satoshi Yamada表示.

周二上午,10年期日债收益率下跌0.5个基点,创下一年半新低0.880%.

这项在线调查针对94名来自主要机构的日债市场参与者,调查时间从当地时间周五下午到周二上午8点.调查收到43份回应,回应率为45.7%.(完)