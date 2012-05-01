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市场报道 | 2012年 5月 1日 星期二 10:21 BJT

〔标题新闻〕美国银行拟在投行、商业银行及美国以外财富管理部门裁减约2,000个岗位--WSJ

* WSJ为华尔街日报的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB5465]

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