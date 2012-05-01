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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 10:39 BJT

〔韩国经济〕2012年出口与贸易顺差可能弱于预期--贸易官员

路透首尔5月1日电---韩国贸易官员Han Jin-hyun周二称,韩国2012年出口与贸易顺差或将均比预期疲弱,因欧元区经济形势黯淡及中国经济增速放缓.

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