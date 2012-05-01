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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 10:51 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商增持外币兑日圆多仓至三个半月高位

0225GMT--截至周一,日本保证金交易商把外币兑日圆的多头仓位增至三个半月高位,与此同时,美元兑日圆跌至80日圆下方的两个月低位,引发了逢低买盘.

日本保证金交易商所持八种外币的净多头仓位总计升至3,806亿日圆,为1月中旬以来的最高位,不过仍略低于过去两年约4,120亿日圆的平均值.

美元兑日圆JPY=报79.87日圆,距离昨日所及两个月低位79.734日圆不远.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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