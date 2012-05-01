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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 11:07 BJT

〔日圆汇率〕日本财务省财务官中尾武彦:准备好必要时对汇率采取行动

路透东京5月1日电---日本财务省财务官中尾武彦周二表示,日圆自上周尾段开始迅速升值,反映出市场的投机情况,而他也准备好要在必要时采取行动.

中尾武彦表示,需要对汇市保持警戒,观察是否有投机性行动造成日圆上涨.

他在财务省向记者表示,他正在审慎观察市场,以便即时采取适当的行动.

美元兑日圆JPY=报约79.76日圆,低于上周尾段的约81日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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