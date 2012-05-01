〔日本债市〕公债价格持稳至走高不等,得益于上周日本央行出台宽松举措＝2

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
十年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平于0.885%,此前一度跌至0.880%的2010年10月以来最低.
十年期日债期货2JGBv1早盘几收平,微跌0.01点至143.11.
Barclays Securities的日本分析师Noriatsu Tanji称,"日本央行放宽政策的影响在收益率曲线中段开始显现,长端当前也在赶上,但是目前整体日债可能在现有的区间波动."
五年期日债收益率JP5YTN=JBTC持平于0.255%,追平周五所创的一年半低位.
SMBC日兴证券分析师Satoshi Yamada说道,"5月4日将公布美国就业报告,5月6日希腊将举行选举,所以若这些事件引发对美国经济体质和欧债危机的担忧,日债收益率可能会进一步下跌.但还有5月8日的10年期日债标售,所以市场即便上涨也很可能失去动能."
0304GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.110%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.255% +0.0 0.255%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.885% +0.0 0.885%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.680% -1.5 1.695%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.865% -1.5 1.880%
10年期公债期货<0#JGB:> 143.11 -0.01 143.12
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译/审校 兰秀娟/田建华/郑茵
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