更正:《Kemp专栏》美国油市套保净空头持仓大降,市场格局悄然改变(5月1日)

(更正:因译文有误,第二个小标上面第一段,应为"后两者的净多头部位高达2.9亿桶",非"净空头部位".)

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦

路透伦敦4月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,4月24日止当周,油市套期保值者在西德克萨斯中质油(WTI)相关的期货和期权上的净空头部位降至至少六年以来最低.

从CFTC的以往记录看,这项被CFTC归为"生产商、贸易商、加工商和用户"(其主要利用期货来管理或对冲风险)的实货套保方,一般是持有美国原油期货和期权<0#CL:>的整体空头部位.

这些公司出售或储藏石油现货,并在期货和期权上建立空单,以对冲价格变动,它们的持仓规模通常会高于石油买家,后者通过做多期货来对冲其价格敞口.

但自2010年初以来,这种整体净空持仓格局不断削弱.截至4月24日收盘,期货套保空仓规模仅超出多仓1,500万桶,而2011年和2010年同期分别为2.2亿桶和2.56亿桶(见表1).

如果净持仓继续以这样的步伐变动的话,生产商/贸易商/加工商/用户将发现,它们本周已净做多WTI相关期货和期权,至少为2006年以来首见(见表2).

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(表1) here

(表2) here

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**从生产商到银行和交易商**

实货套保者所持的净空头部位缩水,只是石油衍生品市场格局重组的一部分表现.

2011年前,生产商/贸易商/加工商/用户是期货和期权的主要净卖方,而对冲基金和其他资金管理机构则是主要买方.

这与1920和1930年代由凯恩斯等人推广普及的风险转移和对冲压力理论相符.生产者通过卖出远期产品或对冲存货,将价格(下跌)风险转移至投资者.而投资者通过买入衍生品,取得从油价未来上行中得利的机会.

其余的持仓来自掉期交易商,他们的持仓多空不定,取决于实货套保和投资者买盘之间的不均衡状况.

但2010年以后,特别是2011年初以来,发生了两件事.首先,生产商/贸易商/加工商/用户的期货和期权净卖出量已萎缩,目前接近完全消失.其二,掉期交易商填补当中空缺,成为向对冲基金和其他资金管理机构出售期货和期权的主要卖方.

2010年9月以来,掉期交易商未持有WTI净多头部位.3月,这些交易商的油市净空头规模为4.04亿桶,成为对冲基金和其他资金管理机构的直接对手方,后两者的净多头部位高达2.9亿桶,而生产商等方面的净空头部位只有5,300万桶.

**实货卖家都去哪儿了?**

为何生产商/贸易商/加工商/用户不再持有净空头部位,这个问题的答案不是很清楚.

可能性之一,是生产商和库存持有者已削减其远期抛售规模,因即时库存已下滑,且相较于布兰特原油,WTI依然不振,尤其是WTI价格仍存在较大的远期贴水.

生产商可能宁愿保留价格风险,寄望未来达到更高的价格,而不愿在目前以较大的折让来锁定价格.2014年12月的WTI期约目前每桶不到97美元,而现货价格为105美元.

另一个可能性是,部分生产商已将套保对象从WTI转移至布兰特原油.WTI价格因库欣附近的拥塞状况而承压,而对于海运原油销售来说,布兰特原油则是一个更理想的指标.

第三种解释是,部分套期保值者已被重新划归入掉期交易商,或是此前由石油公司进行的套期保值活动目前已由银行和其他交易商代劳.

我们无法知道真实情况.尽管有这方面要求,但CFTC不会公布数据来说明其如何归类市场参与者,或者相关政策是否有改变.所以我们无法得知生产商/贸易商/加工商的持仓缩减,是由于归类标准变化还是其交易行为变化所致,抑或是两者兼而有之.

得不到一个明确解释令人遗憾,因为生产商/贸易商/加工商/用户的净空头部位是油价变动的重要推手之一,其影响正如对冲基金所累积的大量净多头部位一样重要.(完)