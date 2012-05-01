中国呼吁美俄大幅削减核武库

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳4月30日电---中国周一呼吁美国和俄罗斯进一步大幅削减核武库。美俄拥有全球绝大多数核弹头。
中国一位资深外交人士还在维也纳的会议上称，应停止发展导弹防御体系，该体系破坏全球战略平衡。其所指的可能是美国在欧洲的导弹防御体系，俄罗斯对美国的这一计划极为不满。
美俄削减武器新条约于2011年2月生效，双方将在七年内将把各自部署的远程战略核武器降至不超过1,550枚。
但中方代表在讨论《核不扩散条约》会议开幕式上强调，美俄两国迄今仍是拥有核武器最多的国家。
中国、英国和法国是另外三个得到认可的核国家。但这三个国家的核武器数量较少，规模远不及美俄。
中国代表团团长成竞业称，所有核国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器。
据他发表声明的副本，成竞业称，作为拥有最大核武库的国家，美国和俄罗斯应以可核查、不可逆的方式进一步大幅削减其核武库。
他还指出，当条件成熟时，其他核国家也应加入核裁军多边谈判。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。