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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 12:41 BJT

〔新闻稿〕澳洲央行降息50个基点至3.75%,因经济比预期略微疲弱

(以下内容摘自澳洲央行政策会议后发布的声明稿)

路透悉尼5月1日电---澳洲央行周二决定,将隔夜拆款利率调降50个基点,至3.75%,从5月2日起生效.该决定是基于过去数月得到的信息而做出的.这些信息显示,经济状况比预期略为疲弱,通胀趋于温和.

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