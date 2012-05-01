〔日本股市〕早盘下挫0.9%,日圆走强打压出口股

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透东京5月1日电---日本股市日经指数周二早盘下跌0.9%,日圆兑美元徘徊在接近两个月高位水准,给出口类股带来压力,同时欧元区不确定性也加重了投资者的谨慎情绪.
日经指数.N225早盘跌至9,435.73点;东证股价指数.TOPX跌0.8%,报797.66点,受累于日圆上扬,之前美国经济数据疲弱,且中国工业成长低于预期.
"尽管美国宏观经济看起来糟糕,但今年个股的获利都意外向好,所以我不认为日圆走强会是长期趋势."Commons Asset Management总裁Tetsuro Ii称.
中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.4月PMI显示工厂活动进一步扩张,但数值低于市场预估的53.6.[ID:nSB1520066].(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。