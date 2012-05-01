〔日本股市〕早盘下挫0.9%,日圆走强打压出口股

路透东京5月1日电---日本股市日经指数周二早盘下跌0.9%,日圆兑美元徘徊在接近两个月高位水准,给出口类股带来压力,同时欧元区不确定性也加重了投资者的谨慎情绪.

日经指数.N225早盘跌至9,435.73点;东证股价指数.TOPX跌0.8%,报797.66点,受累于日圆上扬,之前美国经济数据疲弱,且中国工业成长低于预期.

"尽管美国宏观经济看起来糟糕,但今年个股的获利都意外向好,所以我不认为日圆走强会是长期趋势."Commons Asset Management总裁Tetsuro Ii称.

中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.4月PMI显示工厂活动进一步扩张,但数值低于市场预估的53.6.[ID:nSB1520066].(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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