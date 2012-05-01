版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 11:59 BJT

〔标题新闻〕泰国4月通胀率同比增2.47%,低于路透预估的2.9%,核心通胀率同比增2.13%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8EU00H]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐