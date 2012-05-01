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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 12:07 BJT

〔标题新闻〕布兰特原油和美国原油期货价差可能在年底扩大至每桶逾15美元--摩根大通

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G11X8]

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