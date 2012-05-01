《SAFT专栏》欧洲似乎正在走向信贷紧缩

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张涛/田建华/程琳

路透5月1日电---欧洲似乎正在走向信贷紧缩,贷款越来越不容易获得,而且贷款条件越来越苛刻.

欧洲央行(ECB)最近两次向银行业大量提供接近零息的资金,也未能阻止上述情况的出现,凸显问题极其严重.

未来欧洲银行业者仍需筹集数千亿的资本,意味着如果信贷需求恢复的话,贷款市场持续紧张可能会延长欧元区不平衡衰退的状况.

欧洲央行周一公布的数据显示,3月银行对实体经济中的欧元区企业放贷再度下降50亿欧元,降幅大于2月时的20亿欧元.银行反而从欧洲央行获得部分廉价的三年期贷款,而且对各国政府的贷款增加了290亿欧元.

这是让银行业得以补充资本以及各国免于破产的合理方法,即使速度极为缓慢,不过若经济在此同时萎缩,这条路就不那么行得通了,正如西班牙国内生产总值(GDP)萎缩显示的那样.

若银行贷款枯竭发生在美国,即使美国资本市场高度发达且游资充沛,这也将是个坏消息,何况这是发生在欧洲,而欧洲仍十分依赖银行业融资来创造就业增长和资本投资,这可更令人揪心.

有意思的是,这并不单纯只是需要补充资本的银行业者胆小惜贷,借款方似乎也有一点对信贷敬而远之,原因毋庸置疑,这些借款者预计自己的产品和服务需求增长疲软.

欧洲央行(ECB)4月银行贷款状况调查显示,贷款需求下滑,而银行业者在此同时还收紧放贷条件.(here)

4月家庭和企业贷款需求均锐减,主要原因为固定投资需求下滑,另外应该也是因为许多欧元区国家就业市场不振,令民众不敢放心购房所致.

这些都不算大出意料.许多欧洲银行过度扩张,且资本不够充足,而大概除了德国以外,其他地区的企业和家庭大多是在不确定和艰难的环境下维持生计.这就是资产负债表型衰退的运作方式:民众和企业消减债务而非新增债务的行为,产生自我强化的循环.货币政策和央行低息贷款根本无法非常有效打破这样的循环.

**中小企业求资若渴**

与之形成鲜明对比的是,另一项调查显示,欧元区中小型企业比过去更加依赖银行贷款,这方面需求更加迫切,原因是自身营收下降,同时也是防备不时之需.

但更多中小企业被银行拒之门外,信贷状况虽不像雷曼兄弟倒闭后那样糟糕,却也已经紧缩.

这并不意味着欧洲央行的长期再融资操作(LTRO)宣告失败,但的确展现出1万多亿欧元三年期贷款对实体经济的影响是多么微乎其微.我们很容易得出一个结论:支持银行业的非常规举措并没有结束.或许会再来一次LTRO,或许会再来一个帮"好银行"收拾残局的"坏银行",但真的不能允许情况再按当前轨迹发展下去了.

至少在信贷供给方面,情况不会立即好转.国际清算银行4月发布的一份报告,对全球银行增资需求给出了全面而理性的估算.(www.bis.org/press/p120412a.htm)

要达到巴塞尔协议III的新资本目标要求,全球国际化大银行需筹集近5,000亿美元,这些银行中约五分之一是欧洲银行.这个筹资规模接近他们年获利的1.5倍,因此任务十分艰巨.尽管这份报告并未按国别进行细分,但要假设很多欧元区银行都在融资需求很高的行列,也算合理.

筹集到要求的资金规模非常困难,尤其是在身临缓慢而又深远的危机发展环境下,因此银行或将尝试变卖一些资产.而这又会让取得信贷难上加难.

欧洲信贷紧缩与经济衰退之间的恶性循环将由什么来打破,还是个未知数.(完)