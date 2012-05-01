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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 12:20 BJT

〔标题新闻〕印尼4月CPI较上年同期上升4.5%,核心CPI同比升4.24%,均略超预期

* CPI为消费者物价指数缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E7LD011]

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