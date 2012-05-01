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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 12:55 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元下跌,之前澳洲央行公布调降利率决定

路透悉尼5月1日电---澳元兑美元AUD=D4周二一度跌至1.0336美元,最新报1.0343.此前澳洲央行决定将隔夜拆款利率调降50个基点,至3.75%.[ID:nSB1520326]

澳洲10年期公债期货YTCc1创历史新高,报96.530.(完)

--编译 洪曦;审校

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