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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 12:49 BJT

《企业看点》--5月1日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月1日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报引述熟悉情况的消息人士报导称,美国银行(BAC.N)正计划在投资银行、企业银行以及销售和交易部门最多裁员400人.[ID:nL4E8G11DO]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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