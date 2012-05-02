〔中国数据〕4月汇丰制造业PMI终值回升至49.3,连续第六个月低于50

路透北京5月2日电---汇丰(HSBC)周三公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至49.3,优于此前发布的初值49.1,但仍然为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.

该指数3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿显示,当月制造业产出和新订单分项指数虽然仍在50下方的萎缩区域,但降幅轻微,和3月相比已有明显缓和,且新订单分项为六个月最高水平.

4月新出口订单分项指数则升至50上方,此前连续两个月处在萎缩区域.

受访厂商提到产量下降乃新接业务量减少所致,且市况普遍欠佳亦是一个原因.

当月投入价格指数略有下降,但产出价格指数有所回升.

周二公布的中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至53.3创一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.但新订单指数回落表明需求仍低迷,或拖慢经济进一步回升步伐.[ID:nSB1520328]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)