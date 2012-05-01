(重发)****主要国家经济指标预测--5月2日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(重发以调整格式)
路透5月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月2日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
5月2日(三)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 51.96
0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -- +3.4%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 50.5 51.1
0743 意大利Markit制造业PMI 4月 47.0 47.9
0748 法国Markit制造业PMI 4月 47.3 47.3
0753 德国制造业PMI 4月 46.3 46.3
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 减少1 减少1.8
未经季节调整失业人口(万人) 290 300
经季节调整失业率 6.7% 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.0 46.0
0800 意大利失业率 3月 9.4% 9.3%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加3 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加12
抵押贷款批准件数(千件) 48.0 49.0
M4货供额(较前月) -- -1.9%
0830 英国建筑业PMI 4月 54.0 56.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.8%
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7
再融资指数 -- 3,715.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加17.7 增加20.9
1400 美国工厂订单 3月 -1.6% +1.3%
耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -- -4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月1日(二)
0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -4.7% -1.5%
进口(较上年同期) -0.2% +1.4%
贸易收支(亿美元) 顺差21.5 --
0130 澳洲AIG制造业指数 4月 43.9 --
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -1.1% -0.5%
0828 英国CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 50.5 51.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -0.3% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 +2.9% --
1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 53.3 --
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 54.8 53.0
物价分项指数 61.0 59.0
1400 美国建筑支出 3月 +0.1% +0.5%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 12.6 --
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,442 1,440
(完)
--整理 艾茂林;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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